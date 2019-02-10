Диетологи рассказали, как перестать есть сладости

Диетологи дали несколько советов, как ограничить употребление сладкого. Специалисты уверенны, что при таком подходе лишения будут восприниматься организмом максимально легко.

Одним из первых диетологи советуют прекратить есть сладкое во время работы, требующей концентрации. Это может быть просмотр фильма, чтение книг или даже составление рабочего отчёта. Такую рекомендацию врачи объясняют тем, что когда внимание человека сосредоточено не на еде, становится сложнее контролировать количество съеденного.

Также диетологи рекомендуют снижать количество сладкой пищи в рационе постепенно, сообщает Lenta.Ru. Это может быть уменьшение количества кусочков сахара в чае или кофе или переход с молочного шоколада на горький. Врачи не забывают напомнить, что сладкую газировку пить не рекомендуется ни в каких ситуациях.

Главным способом отучить себя от сладостей диетологи считают выработку отвращения к сладкой еде. Для этого советуют не заглушать вкус сладкого десерта чаем или кофе. К такому методу можно отнести поедание торта, который запивают только водой. Специалисты уверяют, что после такого желание есть сладости пропадает надолго.