Как не потолстеть за новогодние праздники?

Под новый год в аптеках сметают различные гастропротекторы, ферменты и прочие препараты, помогающие пищеварению. Во время затяжных праздников таким образом пытаются снизить нагрузку на свою печень и желудок. Но врачи подготовили для нас ещё и свои советы по правильному праздничному питанию.



Первый принцип - не есть всё подряд. Невозможно попробовать все блюда. Градацию нужно построить как в ресторане: закуски, холодные блюда, горячее, десерт. И вообще, лучше выбрать для себя одно блюдо.



По второй заповеди в тарелке должно быть два-три, максимум четыре компонента. Например, курица с сыром и овощами, рыба и овощи. Салат оливье включает в себя много компонентов и поэтому является тяжёлой пищей.



Третий совет - есть меньше соли. Это любимая врачебная мантра. Соль удерживает жидкость в организме и может вызвать повышение артериального давления. Поэтому рассолы, солёные соки, колбасы, маринады нужно дозировать.



По четвёртому принципу новогоднего стола нужно дозировать алкогольные напитки. Чем меньше выпить, тем лучше. Выбрать рюмки поменьше, вести застольные разговоры и розыгрыши, чтобы увеличить интервал между тостами.



Осторожнее с газами, гласит пятое правило. Шипучим напиткам надо дать отстояться, чтобы газы вышли. Они раздражают слизистую желудка и вымывают кальций из организма.



Шестое. Пейте больше простой чистой воды. Из расчёта 30 мл на 1 кг веса в сутки.



В-седьмых, устраивайте пищевые паузы между днями обильной еды. Употребляйте овощные супы, рыбу, кисломолочные продукты, фрукты и овощи.



И последнее, побольше времени проводите на воздухе, выбирайте активный отдых. И будьте здоровы!



