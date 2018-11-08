Умные помощники для сохранения здоровья

Сегодня жизнь без смартфона становится всё более проблематичнее. Тем более, если на вашем мобильном установлены приложения, контролирующие ваше питание и физическую активность, являющиеся основой для здорового долголетия.



Представляем вам минимальный набор наиболее популярных сервисов, которые могут пригодиться каждому. Главное, что они бесплатны и удобны, сохраняют не только ваше здоровье, но и время.



Наш организм по большей части состоит из воды, поэтому её приём, как советуют врачи 1,5 - 2 литра в сутки, важная профилактика стабильного веса, хорошей внешности и даже густоты крови. Поможет не забывать о приёме воды приложение Drink water и ей подобные. Введите пол, вес, рост, возраст и получите рекомендации по количеству и частоте приёма живительной влаги. Приложение не даст забыть о стакане воды.



Важны тренировочные приложения, обычно они оканчиваются на -fit. Сервис контролирует физическую активность, количество пройденных шагов, виды активности - бег, ходьба, велосипед. Приложение показывает количество потраченных килокаллорий.



Поможет в занятиях и приложение "Танцевальные тренировки" (Dance Workout), которое содержит подсказки, видеоролики, визуальный ряд.



Популярны также различные калькуляторы калорий. Одни приложения считают, сколько энергии вы тратите, а эти считают, сколько энергии вы получаете с пищей. При соблюдении баланса ваше тело будет стройным и молодым.



Почти все мобильные приложения учитывают биометрические данные хозяина, синхронизируются с различными интернет-хранилищами данных, и очень удобны в использовании. Попробуйте, вам понравится.



