Минздрав назвал самые опасные болезни системы кровообращения
7 ноября 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]
Главный кардиолог Минздрава по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Евгений Шляхто рассказал, какие болезни чаще всего приводят к летальному исходу.
«47% смертей от болезней системы кровообращения приходятся на ишемическую болезнь сердца. Еще 30% смертей приходится на цереброваскулярные заболевания. Если мы сможем снизить смертность от инфаркта миокарда на 50%, мы снизим общую смертность на 3,5%», - объяснил Евгений Шляхто.
Также пресс-служба Минздрава прокомментировала результаты диспансеризации населения в этом году. «У прошедших диспансеризацию наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание – 25%, недостаточная физическая активность – 18%, курение табака – 12%».
Более половины населения, прошедшего диспансеризацию в 2018 году, страдает заболеваниями, требующими наблюдения специалистов, сообщает РИА Новости.
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