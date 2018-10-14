Назван лучший продукт для страдающих гипертонией

Ученые назвали осенний фрукт, в котором содержатся вещества, укрепляющие сосуды и способствующие стабилизации артериального давления, а также обеспечивающие профилактику атеросклероза. Назван осенний овощ, очень полезный для нормальной работы сердца

Специалисты провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что яркая и аппетитная хурма является одним из лучших фруктов для людей, страдающих гипертонией.

В ней содержатся, кроме прочего, витамины Р и С, сочетание которых считается источником молодости. Оно сохраняет в организме гиалуроновую кислоту, которая укрепляет капилляры и улучшает состояние кожи.

Хурма также полезна и для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что ее плоды также содержат очень полезные для "сердечников" калий и магний.

Калий нормализует сердечный ритм и очищает организм от шлаков. А магний выводит из организма излишний холестерин и, кроме того, способствует расслаблению мышц.