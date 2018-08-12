Ученые назвали пять онкологически опасных профессий

Группа американских специалистов составила перечень наиболее опасных видов работы. Как это ни удивительно, но на первое место по риску онкологических заболеваний поставлена профессия мастера по маникюру.

Дело в том, что смесь из токсичных паров лака и пыли, которая присутствует в большинстве салонов, повышает риск появления опухолей.

Парикмахеры тоже в зоне риска, так как они взаимодействуют с различными красителями, использование некоторых из них чревато развитием рака груди и мочевого пузыря.

Неподвижный образ времяпрепровождения офисных работников на 30% увеличивает риски развития онкологии. Людям, работающим в офисах, обязательно нужно делать перерыв и заниматься небольшим комплексом простых упражнений, сообщает "МедикФорум".

Стюардессы, бортпроводники и пилоты самолетов подвергаются сильному воздействию солнечной радиации, а это может привести к появлению рака груди, матки, органов ЖКТ.

Велики риски заболеть раком и у людей, работающих в ночную смену. Это связано с нарушением природных биологических ритмов и ослаблением иммунитета.