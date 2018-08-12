Ученые назвали пять онкологически опасных профессий
12 августа 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
Группа американских специалистов составила перечень наиболее опасных видов работы. Как это ни удивительно, но на первое место по риску онкологических заболеваний поставлена профессия мастера по маникюру.
Дело в том, что смесь из токсичных паров лака и пыли, которая присутствует в большинстве салонов, повышает риск появления опухолей.
Парикмахеры тоже в зоне риска, так как они взаимодействуют с различными красителями, использование некоторых из них чревато развитием рака груди и мочевого пузыря.
Неподвижный образ времяпрепровождения офисных работников на 30% увеличивает риски развития онкологии. Людям, работающим в офисах, обязательно нужно делать перерыв и заниматься небольшим комплексом простых упражнений, сообщает "МедикФорум".
Стюардессы, бортпроводники и пилоты самолетов подвергаются сильному воздействию солнечной радиации, а это может привести к появлению рака груди, матки, органов ЖКТ.
Велики риски заболеть раком и у людей, работающих в ночную смену. Это связано с нарушением природных биологических ритмов и ослаблением иммунитета.
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