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Разработан алгоритм для расчёта идеальной дозы кофеина
6 июня 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты армии США разработали математический алгоритм, с помощью которого можно будет рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека, чтобы поддерживать бодрость и при этом не вредить здоровью.
Созданный алгоритм на основе нейросети анализирует ключевые параметры человека, такие как кровяное давление, массу тела и другие, а потом подбирает время и дозировку кофе, сообщает T-human.
Хотя технология, вероятно, разрабатывалась с учетом военных применений, американская армия сейчас лицензирует программное обеспечение с целью создания коммерческого приложения для смартфонов для общего пользования.
Полученные результаты помогут повысить производительность труда людей и концентрацию внимания на 64%. Возможно также уменьшение дозы кофеина на 65% и при этом также можно улучшить самочувствие.
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