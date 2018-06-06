Разработан алгоритм для расчёта идеальной дозы кофеина

Специалисты армии США разработали математический алгоритм, с помощью которого можно будет рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека, чтобы поддерживать бодрость и при этом не вредить здоровью.

Созданный алгоритм на основе нейросети анализирует ключевые параметры человека, такие как кровяное давление, массу тела и другие, а потом подбирает время и дозировку кофе, сообщает T-human.

Хотя технология, вероятно, разрабатывалась с учетом военных применений, американская армия сейчас лицензирует программное обеспечение с целью создания коммерческого приложения для смартфонов для общего пользования.

Полученные результаты помогут повысить производительность труда людей и концентрацию внимания на 64%. Возможно также уменьшение дозы кофеина на 65% и при этом также можно улучшить самочувствие.