Создан прибор, который выявляет инсульт за 30 секунд
30 марта 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
В США ученые разработали тестовую версию прибора, способного за 30 секунд обнаружить инсульт с точностью в 92%. Устройство получило название VIPS. Разработчики протестировали устройство на 248 участниках.
Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных — в 92% случаев. Техника осмотра, применяющаяся сейчас, позволяет распознать закупорку сосуда лишь в 40-89% случаев.
Аппарат в виде козырька с помощью радиоволн фиксирует движение жидкостей в мозгу человека, сообщает OAnews. Чем более выражены изменения в проходимости сосудов, тем серьезней повреждения этого органа.
Ученые предполагают, что новый прибор позволит быстро поставить диагноз и помочь пациенту.
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