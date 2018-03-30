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Создан прибор, который выявляет инсульт за 30 секунд

30 марта 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Создан прибор, который выявляет инсульт за 30 секунд

В США ученые разработали тестовую версию прибора, способного за 30 секунд обнаружить инсульт с точностью в 92%. Устройство получило название VIPS. Разработчики протестировали устройство на 248 участниках.

Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных — в 92% случаев. Техника осмотра, применяющаяся сейчас, позволяет распознать закупорку сосуда лишь в 40-89% случаев.

Аппарат в виде козырька с помощью радиоволн фиксирует движение жидкостей в мозгу человека, сообщает OAnews. Чем более выражены изменения в проходимости сосудов, тем серьезней повреждения этого органа.

Ученые предполагают, что новый прибор позволит быстро поставить диагноз и помочь пациенту.

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