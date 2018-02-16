Между ростом и развитием инсульта есть связь

Ученые из Копенгагенского университета (Дания) выяснили, как человеческий рост влияет на увеличение риска инсульта. Оказалось, что низкорослые дети более часто подвержены заболеванию в старшем возрасте.

В ходе исследования специалисты проанализировали больничные карты более чем 300 тысяч человек. У тех, кто отставал в росте от средних показателей сверстников на 5 сантиметров, риск развития ишемического инсульта был выше в среднем на 11%.

Рост взрослого человека обычно зависит от генетики, но у детей маленького роста могут быть и другие причины, сообщает Science daily. «Затормозить» развитие могут стрессы, некоторые инфекционные заболевания, неполноценное питание самого ребенка или его матери во время беременности.

Родителям невысоких детей рекомендовали обратить особое внимание на их питание и психологическое состояние.

Кстати, восстановиться после инсульта может помочь игра на ударных музыкальных инструментах: барабанах или цимбалах.