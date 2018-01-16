Барабаны помогут ускорить восстановление после инсульта

Восстановиться после инсульта может помочь игра на ударных музыкальных инструментах: барабанах или цимбалах. Такие выводы сделали британские ученые из Кембриджского университета. Специалисты назвали эффективные способы избежать инсульта

Принимающие участие в подобных музыкальных занятиях пациенты улучшает функционирование рук и кистей. Результаты эксперимента показали, что такая терапия имеет потенциал по трансформации ухода за сотнями тысяч людей, у которых в результате болезни происходит потеря речи, нарушение подвижности и прочие последствия. Игра на барабанах вынуждает определенные слуховые зоны мозга чаще связываться с зонами, которые отвечают за движение.

Периодически повторяющиеся устойчивые удары также улучшают показатели сосредоточенности и внимания.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что инсульт "молодеет" и отметила, что важно уделять повышенное внимание профилактике этого заболевания.