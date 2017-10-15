Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что инсульт "молодеет", и отметила, что важно уделять повышенное внимание профилактике этого заболевания. Главное, верно диагностировать первые симптомы.

По словам Скворцовой, сейчас даже 20-летних может сразить это заболевание. Об этом она рассказала на встрече с волонтерами-медиками в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

При инсульте так называемое терапевтическое окно, при котором возможно оказать помощь пострадавшему, составляет всего 4,5 часа. Если успеть в этот промежуток, человек может полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Южного федерального университета в скором времени могут создать уникальное лекарство от инсульта. В настоящий момент специалисты проводят эксперименты над лабораторными крысами.