Названы приводящие к инсульту лекарства
26 февраля 2018, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Тайваньские ученые обнародовали список лекарств, употребление которых может привести к сердечному приступу или инсульту. Результаты исследования специалистов появились на страницах зарубежной прессы.
Прежде чем составить перечень, в котором, в частности, фигурируют диклофенак и целекоксиб, ученые проанализировали медицинскую статистику. В нее вошли данные, касающиеся 56 тысяч пациентов, которым был поставлен диагноз «гипертония», пишет British Journal of Clinical Pharmacology.
Ранее сообщалось, что исследователи, работающие в Копенгагенском университете, установили связь между ростом человека и развитием инсульта.
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