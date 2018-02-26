Названы приводящие к инсульту лекарства

Тайваньские ученые обнародовали список лекарств, употребление которых может привести к сердечному приступу или инсульту. Результаты исследования специалистов появились на страницах зарубежной прессы.

Прежде чем составить перечень, в котором, в частности, фигурируют диклофенак и целекоксиб, ученые проанализировали медицинскую статистику. В нее вошли данные, касающиеся 56 тысяч пациентов, которым был поставлен диагноз «гипертония», пишет British Journal of Clinical Pharmacology.

Ранее сообщалось, что исследователи, работающие в Копенгагенском университете, установили связь между ростом человека и развитием инсульта.