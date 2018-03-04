Покрасневшие глаза расскажут о возможных проблемах с памятью

Сотрудники Университета Джона Хопкинса (США) доказали, что люди, которые испытывают проблемы с глазами в 60-летнем возрасте, с большей вероятностью будут страдать от нейродегенеративных заболеваний в будущем.

Как оказалось, когнитивные расстройства приводят и к повреждению крупных артерий мозга, и к дисфункции некоторых кровеносных сосудов. Если крупные артерии исследовать довольно просто (например, с помощью МРТ-сканирования), то заметить какие-либо изменения в состоянии мелких кровеносных сосудов уже куда сложнее. Специалисты предположили, что болезненные процессы можно выявить, изучая глазные яблоки пациентов. Они отмечают, что кровеносная система мозга и глаз анатомически очень похожа.

В эксперименте приняли участие 12 317 человек, которые прошли тесты на память и мышление в самом начале исследования, 6 лет спустя и через 20 лет после заполнения первой анкеты. Примерно через три года после начала работы ученые сделали снимки сетчатки глаз добровольцев, которым на тот момент было около 60 лет. У большинства респондентов не было обнаружено признаков поражения сетчатной оболочки глазного яблока, однако у 365 человек нашли легкие формы ретинопатии, а у 256 — серьезные повреждения сетчатки, сообщает Naked Science. Из-за этого данная группа была более склонна к потере памяти и замедлению различных мозговых процессов, подчеркивают ученые.