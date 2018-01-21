Японский врач раскрыл свой секрет долголетия

Летом на 106-м году жизни умер врач Сигэаки Хинохара. Он до последних дней жизни принимал пациентов в токийской Международной клинике Святого Луки и выступал в разных странах с лекциями о секрете долгой жизни.

Медиком написана книга "Жить долго, жить хорошо", ее тираж в мире 1,2 млн экзем­пляров. Перечислим несколько заповедей, приведенных в книге.

Хинохара считал, что человек должен радоваться жизни, успехам своим и окружающих. Врач был уверен, что умение веселиться важнее еды, сна и лекарств: "Все мы помним, как в детстве, когда мы веселились, мы часто забывали поесть или поспать. Я считаю, что мы должны сохранить это отношение и во взрослой жизни".

Он настаивал, что для продолжительной жизни нужно правильно питаться. Завтрак в идеале должен состоять из кофе или апельсинового сока, обед стоит пропустить, а вместо него заниматься чем-то интересным, а на ужин принимать в пищу овощи, рис и рыбу. "Я никогда не чувствую сильный голод, потому что я сосредоточен на своей работе", - отмечал медик.

Хинохара советовал прислушиваться к себе, надеяться на себя, а не на врачей: "Я думаю, что музыка и терапия с животными порой могут помочь намного лучше, чем думают многие врачи".

Японец был уверен в том, что отдых должен быть активным. Он никогда не пользовался лифтом, а на лестнице перешагивал через две ступени.

Долгожитель также советовал по возможности как можно дольше не уходить на пенсию, больше читать, равняться на лучших и верить в себя.