Специалисты рассказали, на каком боку полезнее спать

Споры о том, на каком боку спать полезнее, ведутся уже долгое время. Наконец, исследователи привели веские доводы в пользу того, что предпочтительнее наслаждаться сном на левом боку. Ученые советуют спать на шелковой подушке

Во время сна именно на левой стороне кровь намного лучше насыщается кислородом и кровообращение улучшается. Это, в свою очередь, помогает организму быстрее очищается, пришли к выводу специалисты.

Во время движения крови из нижней части тела к сердцу, которое происходит по полной вене в правой части организма, нет причин, вызывающих её передавливание. При этом желудок и поджелудочная железа сдвинуты влево, и сон на левом боку стимулирует их работу и снижает риск развития изжоги, сообщает VistaNews.

При этом спать на левой стороне категорически не советуется людям, которые страдают от ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, заболеваний в левой стороне легких, а также перенесшим травмы и оперативные вмешательства.

Ранее сообщалось, что сомнологи из Франции подсчитали, как часто люди разговаривают во сне и что именно они произносят. Подобные особенности сна раскрывают секреты работы мозга, считают специалисты.