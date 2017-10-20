Если у вас бессонница. Простой способ быстро справиться с ней

Не можете уснуть? Попробуйте простой способ, который, по уверению преподавателя гарвардского университета Эндрю Вейла, позволяет справиться с любой бессонницей. Все, что требуется, - недолго подышать в определенном ритме.

Техника получила название 4-7-8. Для начала поудобнее лягте. На протяжении 4 секунд через нос вдыхайте воздух. На 7 секунд задержите дыхание. Затем - выдох ртом на протяжении 8 секунд. Автор методики утверждает, что, дыша таким образом, вы заснете буквально за считанные минуты.

Дыхание в этом ритме помогает быстро «умиротворить» нервную систему (а именно ее нестабильное состояние чаще всего становится причиной нарушений сна). Не случайно индийские йоги с древних времен используют подобное ритмичное дыхание во время медитаций. Так что все новое — это хорошо забытое старое.

Кстати, методику Вейла, хорошо использовать и тогда, когда вам нужно просто быстро расслабиться и сбросить негатив.