Почему перед сном надо надевать носки

Ученые рассказали, почему нужно надевать носки перед тем, как ложиться спать. По словам исследователей, носки помогут нам справиться с нарушениями сна, решить проблему бессонницы.

Авторы исследования провели эксперимент с добровольцами, анализируя, каким образом температура тела влияет на то, как быстро они заснут. В результате эксперимента участники в носках быстрее засыпали. Ученые связывают этот процесс с расширением кровеносных сосудов, после чего тепло автоматически распределяется по телу, сообщает VistaNews. Причиной бессонницы, кроме прочего, также может быть неправильная терморегуляция.

Швейцарское исследование показало, что теплые ноги и руки помогали засыпать в течение короткого промежутка времени.

Ранее исследователи из Института психологии Боннского университета и Королевского колледжа в Лондоне обнаружили, что отсутствие сна в течение 24 часов приводит к появлению у здоровых людей симптомов шизофрении.