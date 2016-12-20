Роспотребнадзор рассказал, как избежать гриппа

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен уже в двадцати девяти регионах страны. В связи с этим россиянам советуют принимать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой вируса.

Глава ведомства Анна Попова призывает ограничить посещение мест, а также мероприятий с массовым скоплением людей. Также она советует носить маску, почаще мыть лицо и руки, а также промывать нос подсоленной водой.

Помимо этого в Роспотребнадзоре просят обращаться к врачу при первых признаках заболевания. В случае, если самочувствие начинает резко ухудшаться, надо незамедлительно вызывать «скорую», сообщает деловая газета «Взгляд».

В ведомстве напоминают, что в группе риска по-прежнему остаются пожилые люди. Им советуют быть особенно осторожными и избегать не только массовых мероприятий, но и поездок в общественном транспорте.