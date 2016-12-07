Ученые рассказали, почему мужчины больше подвержены диабету, чем женщины

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, почему мужчины больше подвержены диабету второго типа, чем женщины. Как оказалось, это связано с некоторыми особенностями организма сильной половины человечества.

Ученые выяснили, что причина проблемы заключается в железе. Мужской организм накапливает большее количество данного вещества, чем женский. А, как известно, именно избыток железа приводит к возникновению диабета второго типа, сообщает rg.ru.

По мнению экспертов, даже небольшое повышение допустимых норм данного вещества в организме, способно стать причиной заболевания. Однако ученые отмечают, что дефицит железа не менее опасен, чем его переизбыток.