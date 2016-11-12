Врачи: в России каждый третий страдает ожирением

Российские диетологи бьют тревогу: по статистике в стране страдает ожирением более трети населения, и эта цифра стремительно растет. Например, количество женщин с лишним весом за 20 лет выросло на 20%.

Но больше всего от ожирения страдает сильный пол: мужчины очень много работают и очень мало занимаются своим здоровьем, передает m24.ru.

На сегодня ожирением страдает каждый третий житель России. Особо тревожит врачей то, что все больше сталкиваются с проблемой лишнего веса подростки.

По статистике, за два десятка лет в нашей стране проблемы с лишним веслом стали иметь 31 процент женщин (рост с 20%) и порядка 37 процентов мужчин (рост – с 9%!).

Если двадцать лет назад у ожирения было «женское лицо», то теперь оно - мужское. Пока российские показатели процентов ожирения приблизительно соответствуют европейским, но врачей пугает тенденция стремительного их роста.