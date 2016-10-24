Доказано: воздержание убивает мужчин

Итальянские ученые утверждают: мужчины, не занимающиеся сексом даже месяц, рискуют получить те же проблемы, что и больные диабетом, и заядлые курильщики. А с возрастом даже обостряются хронические заболевания.

В одной части эксперимента участвовали 140 совершеннолетних добровольцев в возрасте до 25 лет. В том числе здоровые и страдающие бесплодием. Примерно у каждого второго после месяца воздержания появились первые признаки риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, как бывает у заядлых курильщиков.

Другую часть эксперимента проводили с добровольцами старше 45 лет, среди которых были люди с нарушением потенции и работы сердечно-сосудистой системы. Воздержание привело к обострению проблем почти у всех испытуемых. Отсюда ученые сделали выводы о зависимости здоровья мужчин от степени регулярности их половой жизни.

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