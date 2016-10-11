Кризис среднего возраста — миф или реальность?

Психоэмоциональная сфера мужчин и женщин – эта область, которая чаще всего подвергается изменениям в зависимости от колебаний половых гормонов. О значении половых гормонов в профилактике мужского и женского здоровья рассказал врач-эндокринолог, консультант Центра Неврологии доктора Шахновича Александр Михайлович Фомин.



Эндокринная система мужчины достигает пика своего развития в возрасте 25-27 лет, именно поэтому максимальные спортивные достижения приходятся на этот возраст. После этого начинается постепенное снижение всех наиболее важных гормонов. Так, уровень тестостерона снижается в среднем на 1,5-2% в год. Так, к 35-40 годам мужчина может уже быть без достаточного количества своего наиважнейшего гормона – тестостерона.



У женщин установившийся менструальный цикл обеспечивает стабильную работу эндокринной системы и всего организма на более долгий срок. Так, своего критического значения уровень половых гормонов у женщин достигает в среднем на 10 лет позже, однако всё чаще на прием к доктору приходят женщины с ранней менопаузой в возрасте 40-42 года. Этот кризисный период проявляется, как правило, ярко и носит название «климакса». Перемены в состоянии возникают внезапно: наблюдаются психоэмоциональные, физиологические проявления, приливы жара, пот, покраснение лица. Чаще всего, это связано с изменением самого цикла, однако предвестники события можно увидеть гораздо раньше — в 30-35 лет на фоне истощения организма. Дефицит гормонов выражается в изменениях на лице — контурировании носогубных складок, опускании уголков рта, появлении мелких морщин, сухости кожи.



Климакс без поддерживающей терапии приводит к тому, что организм «рассыпается»: сначала появляются функциональные изменения, без лечения они переходят уже в диагнозы различных заболеваний. В целом жалобы пациентов можно свести к одному понятию — «кризис среднего возраста» — потеря интересов, различные сомнения, отсутствие желания ставить и добиваться новых целей. Нельзя отменить сам факт наступления события, однако мы можем нивелировать проблемы и перестройки в организме, которые связаны с климаксом. Для женщин существует менопаузальная-гормональная терапия (МГТ).



— Многие стараются от нее отказываться, потому что считают, что она может стать причиной развития раковых заболеваний.



- Да, я часто слышу такую точку зрения, к сожалению, не только от пациентов, но и от врачей разных специальностей.



Проходит, в среднем, около семи лет с момента возникновения любой опухоли до момента ее первичной визуализации на КТ или УЗИ. По статистике, МГТ назначается в большинстве случаев на фоне уже развивающегося рака. Если бы половые гормоны были причиной развития рака, то пик онкологических заболеваний приходился бы на молодой возраст, когда гормонов много. Скорее всего, именно развивающийся дефицит половых гормонов приводит к тому, что организм снижает контроль за возникновением и развитием новообразований.



— Что является правильной профилактикой?



Мы рекомендуем пациентам в возрасте 25-27 лет провести анализ основных гормональных и биохимических показателей крови для того, чтобы в дальнейшем оценивать результаты исследований не с референсными значениями, а со своими собственными. Если Вы не успели сделать это в 25-27 лет, то начать никогда не поздно, поскольку бывает и так, что человек всю жизнь живет в дефиците гормонов и не знает себя настоящего, а значит, не знает своих возможностей.



Читайте также:

Другие новости по теме "Здоровье"

Все новости дня