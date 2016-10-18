Россияне стали чаще лысеть

Неутешительную статистику приводит Евразийская трихологическая ассоциация. Проблема выпадения волос в нашей стране набирает обороты. Причем облысение стало бичом не только мужчин, но женщин и даже детей.

Сегодня уже каждая третья россиянка страдает от выпадения волос. В целом же, у врачей-трихологов стало на 40% больше пациентов лишь за последний год, сообщают izvestia.ru.

Дошло до того, что международный клуб лысых мужчин решил принимать в свой круг женщин, а также организовал фонд, помогающий детям с алопецией (патологическим выпадением волос).

Клуб не занимается сбором денег, так как считает, что не всегда врачи способны помочь лысеющим. Основная задача организации – моральная поддержка. По словам членов клуба, окружающие часто сторонятся или вообще избегают людей с проблемой выпадения волос. Особенно достается женщинам и детям. Многие люди почему-то связывают лысину с онкологией.

Основными причинами выпадения волос называют стресс, плохую экологию, неправильное питание, недосыпание.