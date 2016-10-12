Калининградские врачи удалили у пенсионерки 10-килограммовую опухоль

Целых двадцать лет 82-летняя женщина ходила с опухолью, не обращаясь к медикам. За это время новообразование достигло огромных размеров и веса в 10 килограмм.

Когда опухоль, выросшая в районе шеи, стала «огромным мешком» свисать вдоль спины, женщина не смогла ходить без посторонней помощи и была вынуждена пойти в больницу, сообщает life.ru.

Благо новообразование было доброкачественным и подлежало удалению. Около часа потребовалось калининградским медикам, чтобы избавить пациентку от опухоли.

Как объяснила сама больная, она затянула с визитом к врачу, так как не хотела обследоваться. К счастью, сейчас ее жизни ничего не угрожает.