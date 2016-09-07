Борис Моисеев тяжело болен?

Появилась информация, что Моисеев тяжело болен. У него обнаружены две опухоли в мозге и чувствует он себя очень плохо. В последнее время популярного артиста не видно на концертах и светских тусовках.

Организаторы концертов его отсутствие объясняли плохим самочувствием звезды.

Борис Моисеев отработал два года назад несколько концертов, посвященных своему 60-летию, но давались они ему с трудом.

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Арт-директор российского певца Бориса Моисеева Сергей Горох опроверг слухи об отказе артиста выступать в Крыму. В интервью «Снобу» Горох сообщил, что Моисеев не отказывался от выступлений, он просто очень занят.



