Когда ждать эпидемию гриппа в Кировской области

В Кировской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. В первую очередь болеют школьники. Сотрудники областного Роспотребнадзора считают, что это связано с холодной погодой и отсутствием в домах отопления.

Всего за неделю ко врачам обратилось с жалобами на недомогание более 5 тысяч кировчан. Закончится «мини-эпидемия» ОРВИ в октябре.



Следующая, уже настоящая эпидемия гриппа, ожидается в середине-конце декабря. И опять в группе риска — школьники. А вот взрослые, возможно, будут массово болеть гриппом позже — в конце января — начале февраля следующего года.



Пока же грипп нам не грозит. Помимо ОРВИ с началом осень в Кирове выросла заболеваемость простудами и инфекциями — парагриппом, аденовирусом, бокавирусом и другими.

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