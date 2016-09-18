Петербургскую осень можно пережить без стресса

Многие специалисты изучают проблему и рекомендуют с учетом разного возраста активнее использовать возможности Петербурга: посещение фитнес-клубов, бассейнов, саун, пешие прогулки по паркам в любую погоду, походы в театры, музеи, концертные залы. Одним словом — поменьше гаджетов и побольше собственной деятельности.

И тогда, как говорят врачи, будет изменяться состав крови, ускорится ее движение, запустится положительный процесс в печени. Все это может быть дополнено витаминами С и Е.

Конечно же, жить без стрессов - все равно что жить без чувств, но стрессами нужно и можно управлять.

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