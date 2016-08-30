Новая метла по-новому метет: Ольга Васильева уволила троих заместителей

|21:26
Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос об отстранении паралимпийцев
|21:20
Российский пловец побил собственный мировой рекорд на стометровке
|21:13
Сборную России по футболу на матч с Турцией выведет новый капитан
|20:34
Германия не готова к подписанию соглашений по "Северному потоку-2"
|19:52
«Валенсия» арендовала Эль-Хаддади с правом последующего выкупа
|19:42
Россияне пересаживаются на иномарки
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Минфин России предложил снова повысить цены на водку
|19:03
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав перейдёт из «Монако» в «Аланьяспор»
|18:57
Жители Ульяновской области собирают деньги на золотую медаль для Исинбаевой
|18:43
Российские байдарочники Дьяченко и Подольская останутся дисквалифицированными
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В Москве строители храма наткнулись на снаряд времен ВОВ
|18:01
IPC назвал условия восстановления членства Паралимпийского комитета России
|17:30
«Барселона» купила у «Валенсии» Алькасера
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А вам - можно: НХЛ разрешила хоккеистам принимать мельдоний
|15:49
МПК: информация об отстранении российских паралимпийцев от ОИ-2018 неверна
|14:59
Олимпийское «золото» отстранённого узбекского борца может перейти к россиянину
|14:32
Российского борца посмертно лишат олимпийской медали
|14:06
В Москве требуют арестовать "психолога", который закапывал людей в могилы
|12:43
Монсон проведёт последний бой в ММА 6 ноября
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Доллар может снова подняться до 70 рублей
|12:15
Захватчик московского банка поблагодарил Якунина за честность
|12:09
В Москве Mersedes с номером 666 сбил двух человек, один погиб
|12:07
Минэкономразвития снимет запрет на торговлю табаком и алкоголем в интернете
|11:57
Дагестанец может сесть на семь лет за публичное оправдание терроризма
|11:23
Пенсионер, обвиняемый в изнасиловании ребенка в самолете, всё отрицает
|11:17
Япония будет помогать Дальнему Востоку, несмотря на спор о Курилах
|11:10
На курорте в Доминикане погиб россиянин
|10:58
Российские теннисисты стартовали на Открытом чемпионате США
|09:46
У посольства КНР в Бишкеке произошел теракт
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Самолет Alaska Airlines экстренно сел после попытки пассажира выйти