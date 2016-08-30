Новая метла по-новому метет: Ольга Васильева уволила троих заместителей

Новый министр образования и науки Ольга Васильева 30 августа уволила троих своих заместителей и четырех начальников департаментов, - все уволенные начинали работать при бывшем главе ведомства Дмитрии Ливанове.

О том, что заместители Александр Климов, Екатерина Толстикова и Александр Повалко уволены, Ольга Васильева объявила на рабочем совещании. Уволенные чиновники отвечали за информационную политику, имущество, финансовые вопросы и кадры.

Потеряли места и руководители четырех ведущих департаментов — департамента информационной политики (уволена Анна Усачева), департамента имущества (кресло потерял Александр Харченко), департамента государственной службы, кадров и управления делами (Владимир Голубовский остался без работы) и департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи (Александр Страдзе – уволен самым первым). Пока вакансии уволенных чиновников свободны.