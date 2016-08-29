Ряд заместителей министра образования могут покинуть свои посты

Новый глава Министерства образования и науки пока не принимала кадровых решений, но стало известно, что трое её заместитель по всей вероятности могут сменить место работы или должность, будучи снятыми с поста.

Екатерина Толстикова, Александр Климов, Александр Повалко могут покинуть свои должности заместителей в ближайшее время, сообщает gazeta.ru. По неофициальной информации, и Анна Усачева, директор департамента информационной политики, также может лишиться своего поста.

Но официально о кадровых изменениях в Министерстве образования и науки пока ничего не сообщается после прихода нового руководителя.

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