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Ряд заместителей министра образования могут покинуть свои посты

29 августа 2016, 22:40 [ «АН-онлайн» ]

Ряд заместителей министра образования могут покинуть свои посты
фото:globallookpress.com

Новый глава Министерства образования и науки пока не принимала кадровых решений, но стало известно, что трое её заместитель по всей вероятности могут сменить место работы или должность, будучи снятыми с поста.

Екатерина Толстикова, Александр Климов, Александр Повалко могут покинуть свои должности заместителей в ближайшее время, сообщает gazeta.ru. По неофициальной информации, и Анна Усачева, директор департамента информационной политики, также может лишиться своего поста.

Но официально о кадровых изменениях в Министерстве образования и науки пока ничего не сообщается после прихода нового руководителя.

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