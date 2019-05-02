В США назвали российский газ "дешевым, но ненадежным"
2 мая 2019, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российский газ стоит дешевле сжиженного природного газа (СПГ), который предлагает Вашингтон, однако является "ненадежным". Такого мнения придерживается министр энергетики США Рик Перри.
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европе следует покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри сравнил СПГ США с "Мерседесом", проведя параллель с покупкой автомобиля.
По словам министра энергетики США, если людей волнует лишь низкая стоимость продукта, тогда им не следует покупать Mercedes, а лучше приобрести дешевый автомобиль, который при этом будет ненадежным.
Как уже сообщали АН, ранее Перри пояснил, по какой именно причине США выступают против "Северного потока - 2". Согласно его заявлению, все дело в росте влияния России на внешнюю политику других стран.