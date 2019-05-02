Российский газ стоит дешевле сжиженного природного газа (СПГ), который предлагает Вашингтон, однако является "ненадежным". Такого мнения придерживается министр энергетики США Рик Перри. США объяснили свой негатив в отношении «Северного потока - 2»

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европе следует покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри сравнил СПГ США с "Мерседесом", проведя параллель с покупкой автомобиля.

По словам министра энергетики США, если людей волнует лишь низкая стоимость продукта, тогда им не следует покупать Mercedes, а лучше приобрести дешевый автомобиль, который при этом будет ненадежным.

Как уже сообщали АН, ранее Перри пояснил, по какой именно причине США выступают против "Северного потока - 2". Согласно его заявлению, все дело в росте влияния России на внешнюю политику других стран.