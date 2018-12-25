Ресторанный бизнес хлипко держится на промо-акциях

Рестораторы жалуются, что несмотря на кризис и инфляцию средний чек в их заведениях почти не изменился. Клиенты отказываются от прохладительных и алкогольных напитков в пользу основных блюд и активно пользуются промо-акциями.



Несмотря на то, что общее количество визитов в кафе и рестораны выросло за последний года на 5%, владельцы ресторанов не заметили существенного увеличения прибыли. Средний чек в 265 рублей вопреки всеобщему росту цен удерживается на прежнем уровне.



Но в отличие от ресторанов положительную динамику показали учреждения фастфуда. Посещаемость их увеличилась на 13%, на 1% выросло число позиций в чеке. И всё за счёт скидок и промо-акций, которые составляют 17% трафика ресторанов. Ими в основном пользуются мужчины 35-44 лет. Оказывается, это общемировая тенденция. В Китае доля промо-акций составляет 47%, в Австралии — 32%, в США — 26%. Также активно программами лояльности пользуются и в сервисах доставки еды. Словом, народ научился вкусно есть и экономить одновременно. Только вот ещё бы обеспечить государственный контроль за полезностью пищи в фастфуде, тогда дома вовсе перестанут.



