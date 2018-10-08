Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

В понедельник, 8 октября, Королевская шведская академия наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Согласно последней информации, приз в этом году достанется сразу двум ученым.

В Нобелевском комитете уточнили, что Вильям Нордхауз получил Нобелевскую премию по экономике за свои исследования по интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ. В сообщении также уточняется, что Пол Ромер удостоен данной награды за изучение интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

Подчеркивается, что церемония награждения, согласно традиции, состоится в столице Норвегии Осло 10 декабря текущего года.