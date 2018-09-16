Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что действия американских властей расшатывают доверие к доллару как к резервной валюте у государств по всему миру.

Он отметил, что на протяжении десятилетий доллар сохранял позиции основной резервной валюты. Однако в настоящее время все больше стран ищут замену американскому доллару.

"И они вдруг понимают, что а) это возможно, b) это нужно делать и с) «спасайся, кто может», это нужно делать скорее", – цитирует Пескова РИА Новости.

Песков сообщил, что "не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем… Но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив", заметен невооруженным глазом.