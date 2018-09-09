Bloomberg: Россия имеет множество возможностей защитить рубль

Специалисты агентства Bloomberg заявили, что Россия имеет большое количество возможностей защитить свою национальную валюту. В компании отметили, что Центробанк уже совершил ряд важнейших шагов.

Согласно последней информации экспертов, Банк России приостановил ежедневные закупки валюты, а также отменил аукционы по продаже облигаций, которые проходили каждую неделю. В Bloomberg подчеркнули, что в настоящий момент госдолг России составляет 13 процентов от ВВП, поэтому у властей страны есть пространство для маневров.

В агентстве уточнили, что несмотря на снижение курса рубля, ЦБ может применить корректировку процентных ставок для укрепления курса нацвалюты. Кроме того, сейчас золотовалютные резервы Российской Федерации составляют 460 миллиардов долларов, а устойчивый рост нефтяных котировок также обеспечивает рублю поддержку.