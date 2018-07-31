Дворкович объяснил рост цен на бензин кадровыми перестановками в правительстве

Бывший заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович высказал мнение о причине роста цен на бензин весной. Дворкович предположил, что цены на бензин начали расти из-за кадровых перестановок в правительстве.

Экс-вице-премьер подчеркнул, что он никого не обвиняет, а отмечает объективный фактор, повлиявший на бензиновый рынок, - передает РБК. «То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — пояснил Дворкович.

По его мнению, весной нефтяники воспользовались двух-трехнедельным этапом перестановок в правительстве, чтобы реализовать накопленный потенциал роста цен на фоне ожидании роста налогов, - сообщает svpressa.ru.

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