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Современное поколение рушит будущую пенсионную систему
8 июня 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
Необходимо радикально пересмотреть всю существующую пенсионную систему, чтобы уберечь ее от развала. Молодое поколение не озадачено проблемами накопления и сохранения денег, что подрывает все пенсионное обеспечение.
Это действительно большая проблема. Однако это общемировая тенденция. Сейчас нужно вести большой общественный диалог на эту тему. Кроме того необходимо создать инструменты, которые бы привлекали молодое поколение, сообщает слова эксперта сайт НСН.
Вообще вся история с накопительной частью пенсии сильно демотивировала часть молодежи. Поэтому представители «поколения Y» попросту не поняли, что произошло, решив, что их деньги заморозили.
Отметим, что сейчас проблема в том, что частные пенсионные фонды дают доходность меньше, чем государственная пенсионная система. Этот сигнал говорит о том, что нужно разрабатывать достаточно эффективную накопительную систему.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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