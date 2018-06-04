В МЭР сообщили, что годовая инфляция в июне замедлится
4 июня 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Министр экономического развития России Максим Орешкин сделал прогноз относительно годовой инфляции. По словам главы ведомства, в июне данный показатель немного замедлится и достигнет 2,1-2,2 процента.
Орешкин в рамках своего выступления на бюджетном комитете в Госдуме в понедельник, 4 июня, подчеркнул, что в общей сложности по году ожидается ускорение инфляции от текущих уровней, передает РИА "Новости".
Министр также уточнил, что оценка специалистов Министерства экономического развития России по инфляции на конец текущего года в настоящий момент составляет 2,7-3,2 процента, и оценка в 2,8 процента располагается в пределах данного диапазона.
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