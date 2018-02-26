Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Центробанк и участников финансового рынка "следить за риторикой", чтобы новостной поток о банковском секторе не напоминали "сводку с театра военных действий".

Она обратила внимание, что новостной поток полон информации о банкротствах, отзывах лицензий и выводе активов. "Понятно, что все это только снижает доверие к банковской системе", — заявила глава Совфеда на заседании Межрегионального банковского совета, призвав руководителей ЦБ сообщать потребителям и о позитивных моментах.

Рекламировать конкретные кредитные организации не нужно, однако важно говорить о том, что в России немало хороших добросовестных банков, заключила Матвиенко, передает РИА Новости. Она уверена, что "такие позитивные сигналы найдут положительные отклики и у граждан, и у бизнеса".