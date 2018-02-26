Матвиенко посоветовала Центробанку России "следить за риторикой" новостей
26 февраля 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Центробанк и участников финансового рынка "следить за риторикой", чтобы новостной поток о банковском секторе не напоминали "сводку с театра военных действий".
Она обратила внимание, что новостной поток полон информации о банкротствах, отзывах лицензий и выводе активов. "Понятно, что все это только снижает доверие к банковской системе", — заявила глава Совфеда на заседании Межрегионального банковского совета, призвав руководителей ЦБ сообщать потребителям и о позитивных моментах.
Рекламировать конкретные кредитные организации не нужно, однако важно говорить о том, что в России немало хороших добросовестных банков, заключила Матвиенко, передает РИА Новости. Она уверена, что "такие позитивные сигналы найдут положительные отклики и у граждан, и у бизнеса".
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