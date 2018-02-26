Российский вице-премьер: санкции против России введены навсегда
26 февраля 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сделал весьма жесткое заявление. По словам политика, санкции, которые были введены Западом в отношении России, останутся навсегда.
Как уточнил вице-премьер, ограничения являются реакцией "старого врага" на увеличение силы РФ. Рогозин подчеркнул, что сняты санкции будут лишь при условии ослабления России.
В интервью изданию "Коммерсант" политик также добавил, что данная ситуация несколько усложняет перевооружение армии, однако в стране функционирует антисанкционный штаб коллегии ВПК, который внимательно следит за поставками продукции военного назначения и контролирует этот процесс.
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