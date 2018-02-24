Глава Сербии заявил, что ни при каких условиях не введет санкции против России

Сербский лидер Александр Вучич сделал важное заявление. По словам политика, которые он произнес в субботу, 24 февраля, его страна ни при каких условиях не будет вводить санкции в отношении России.

Президент Сербии подчеркнул, что власти не намерены приносить в жертву свои отношения с другими странами или поступаться какими-либо традиционными ценностями. В программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Вучич добавил, что никаких ограничений введено не будет, пока он находится на посту лидера.

Политик уточнил, что Сербия планирует развивать сотрудничество со всеми странами, отстаивая свои интересы и двигаясь по европейскому пути развития.