Глава Сербии заявил, что ни при каких условиях не введет санкции против России
24 февраля 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Сербский лидер Александр Вучич сделал важное заявление. По словам политика, которые он произнес в субботу, 24 февраля, его страна ни при каких условиях не будет вводить санкции в отношении России.
Президент Сербии подчеркнул, что власти не намерены приносить в жертву свои отношения с другими странами или поступаться какими-либо традиционными ценностями. В программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Вучич добавил, что никаких ограничений введено не будет, пока он находится на посту лидера.
Политик уточнил, что Сербия планирует развивать сотрудничество со всеми странами, отстаивая свои интересы и двигаясь по европейскому пути развития.
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