Кудрин рассказал о своих главных ошибках

Бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин перечислил три ошибки своей работы в правительстве. Первая и самая большая — провал административной реформы.

В качестве второй ошибки Кудрин назвал то, что, пока он был вице-президентом, не удалось поднять уровень пенсионного возраста. Об этом Кудрин сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи,

Третьей неудачей Алексей Кудрин назвал провал бюджетного маневра. «Все помнят, почему я ушел из правительства. Я сказал, что решения, которые в тот момент принимались, ограничат экономический рост, это увеличение непроизводительных расходов», — сказал он.

Напомним, Кудрин занимал пост министра финансов России с мая 2000 года по сентябрь 2011 года.