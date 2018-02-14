Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Пенсионный фонда России (ПФР) получил 5,14 млрд рублей дохода от временного размещения средств на депозитах в банках, об этом говорится в сообщении фонда на официальном сайте. Экспертами подготовлен сценарий повышения пенсионного возраста

Перечень сотрудничающих с ПФР кредитно-финансовых учреждений состоит из высоконадежных и авторитетных банков, не имеющих претензий по соблюдению законодательных нормах, отмечается в сообщении.

Доход в объёме 5,14 млрд руб. сложился из дохода от размещения средств резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) – 4,94 млрд руб. и дохода от размещения текущих средств страховых взносов, а также дополнительных страховых взносов и взносов работодателя – 0,2 млрд руб., уточняет фонд.

Также стало известно, что совокупная рассчитанная доходность по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) за 9 месяцев 2017 года составила 3,2% годовых.

Напомним, началось поэтапное увеличение минимального стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости. На конец 2014 г. эта планка равнялась 5 годам, а с 2015-го начала «подниматься» на 12 месяцев ежегодно.