Почему гражданам РФ начали отказывать в назначении пенсии

Началось поэтапное увеличение минимального стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости. На конец 2014 г. эта планка равнялась 5 годам, а с 2015-го начала «подниматься» на 12 месяцев ежегодно.



Предполагается, что к 2024 году для получения права на страховую пенсию необходимо будет отработать не менее 15 лет. С той же периодичностью растёт и число необходимых для назначения баллов: в 2015 году нижний предел

составлял 6,6 балла, в минувшем 2017-м – чуть больше – 11, в 2024-м, как планируется, дойдёт до 30.



В этом году минимальный необходимый стаж составляет 9 лет, количество баллов равно 13,8. Как показала практика, именно внезапное для многих граждан увеличение «пороговых» планок для назначения пенсии и привело к тому, что многим отказали в её назначении – неожиданно, но при этом на совершенно законных основаниях.



Несмотря на давно гуляющие в народе «страшилки» о грядущем повышении пенсионного возраста, в 2018 году никаких подобных изменений не произошло. Минимальный возраст обращения за назначением пенсий остался прежним: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. В полном объёме сохранены и все привычные льготы для «северян», работников вредных производств, педагогов и медиков, по-прежнему имеющих право выхода на пенсию по 25-летней выслуге. Тем не менее нужно помнить, что достижение необходимого возраста – ещё не гарантия того, что выплаты будут назначены: приоритетными факторами, как говорилось выше, в любом случае останутся выработка необходимого стажа и набор минимального числа баллов.



