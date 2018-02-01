Резервный фонд России 1 февраля официально прекратил существование

Резервный фонд России 1 февраля 2018 года официально прекратил свое существование. В начале этого года Резервный фонд слился с Фондом национального благосостояния (ФНБ). С этого момента В России снова единое суверенное хранилище. Экономике РФ предрекли серьезные проблемы после исчерпания Резервного фонда

Упоминания о Резервном фонде удалили из Бюджетного кодекса и из подзаконных актов. В конце 2017 года со счетов фонда последний раз списали триллион рублей, - сообщает kp.ru.

По сведениям Министерства финансов РФ, на 1 января 2018 года объем сконцентрированных средств в Фонде национального благосостояния составил 3,753 трлн рублей (65,15 млрд долларов). По закону о бюджете на 2018–2020 годы, 2018 год должен стать последним, когда дефицит бюджета планируется закрывать из резервов.

Объем средств в Фонде национального благосостояния достигнет уровня в 7% ВВП, после чего средства фонда могут вкладываться в инфраструктуру. Это произойдет не раньше 2019 года.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.