В России с 1 января прекратил свое существование Резервный фонд

С 1 января 2018 года прекратил свое существование Резервный фонд России. Резервный фонд теперь присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, согласно новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.

Из ФНБ будет финансироваться дефицит госбюджета, если его доходы резко упадут, и софинансироваться добровольные пенсионные накопления, - сообщает РИА Нововсти.

Резервный фонд планировалась полностью использовать в прошлом году. Объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его свободные остатки — 2,3 триллиона рублей. Это деньги, не вложенные на данный момент в активы. В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей, которую Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.