Первоначальный взнос по ипотеке‍ для молодежи предложили отменить

В России для молодых семей могут отменить первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. О новой инициативе сообщает Молодежный парламент при Госдуме, который выступил с таким предложением. Минстрой намерен обеспечить доступность ипотеки для половины российских семей

Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильем молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30% собственных средств от суммы кредита. Сумму первоначального взноса можно распределять между ежемесячными платежами либо компенсировать за счёт повышения процентной ставки по кредиту, считает председатель Молодежного парламента Мария Воропаева, передает RT. По ее словам, такое право имеют семьи, где возраст супругов 18—35 лет.

Инициатива заложена в проект резолюции круглого стола, который пройдет 25 января в нижней палате.