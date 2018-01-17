Глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, как сократить отставание России от развитых стран. По его словам, способом является «вклад в человеческий капитал». По его мнению, отставание России можно сократить путем увеличения расходов на здравоохранение и образование.

Чубайс уточнил, что сокращение отставания России от других стран необходимо рассматривать в долгосрочном плане, передает РБК. ​«По-настоящему, всерьез переламывать тренды можно в диапазоне 20-30-50 лет», — сказал глава корпорации в интервью телеканалу.

Увеличение расходов на здравоохранение и образование - это и есть «вклад в человеческий капитал».

«Такая возможность сейчас есть. Причем по-настоящему, всерьез, это можно сделать без изменения существующей налоговой системы. А это такой соблазн очень коварный — изменить налоговую систему», — отметил глава «Роснано».

Глава Минфина Антон Силуанов ранее сегодня заявил, что Минфин планирует получить допдоходы для бюджетного маневра за счет оптимизации налогов и повышения эффективности социальных трат.