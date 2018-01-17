Силуанов предрек России превращение во вторую Норвегию

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что Россия должна стать второй Норвегией. По словам главы Минфина, Россия не должна зависеть от колебания цен на нефть, для этого власти России должны иметь резервные средства, не задействованные в инфраструктурных проектах, в размере не ниже 7% ВВП.

В интервью телеканалу РБК Силуанов пояснил, что это позволит правительству профинансировать обязательства в течение трех ближайших лет вне зависимости от того, как сложится ситуация на сырьевых рынках.

Министр комментировал, будет ли Фонд национального благосостояния использоваться для финансирования инфраструктурных проектов или станет «подушкой безопасности» для бюджета.

Как объяснил Силуанов, бюджет является «катализатором нестабильности» в экономике. В первую очередь на нем сказывается снижение цен на нефть, приводя к росту дефицита, и далее влияет на рынки и на инфляцию в стране.

Во избежание того, чтобы бюджет перестал быть таким катализатором кризисных явлений, России необходимо иметь сбалансированный объем бюджета при любых обстоятельствах.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет», — пояснил Силуанов. По его данным, власти Норвегии проводили «взвешенную и консервативную» бюджетную политику.