Эксперт рассказал, поднимутся ли цены на шампанское перед Новым годом

В понедельник, 13 ноября, стало известно, могут ли увеличиться цены на шампанское перед Новым годом.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что это вряд ли произойдет. Специалист подчеркнул, что нет никаких оснований и причин для повышения цен на российскую продукцию, несмотря на то, что она чаще всего производится из зарубежного сырья.

Как уточняет РИА "Новости", в 2018 году, однако, цены на шампанское и игристые вина могут действительно возрасти. В первую очередь это коснется импортных напитков.