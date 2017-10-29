Глава Минфина РФ Силуанов дал прогноз по курсу рубля до конца года

Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался о курсе рубля на ближайшие месяцы. По словам главы Министерства финансов, ведомство не прогнозирует сильного изменения курса национальной валюты до конца 2017 года.

Министр экономического развития России Максим Орешкин ранее заявлял, что его ведомство не ожидает значительного снижения курса рубля до конца этого года.

В воскресенье, 29 октября, главы Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его министерство не планирует сильного изменения курса рубля, который сложился во за последние месяцы в 2017 году. По его словам, такие параметры сохранятся до конца года.